Mulher de 30 anos é encontrada morta em residência no Parque Sisi

Local da ocorrência - Crédito: SCA

Uma mulher de 30 anos foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (7), em uma residência localizada no bairro Parque Sisi.

De acordo com as informações, o pai da vítima chegou do trabalho e a encontrou deitada na cama. Ao tentar acordá-la, percebeu que ela não respondia a nenhum estímulo. Diante da situação, ele pediu ajuda a um vizinho.

O vizinho, ao chegar ao local, constatou que a mulher não apresentava pulso e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) foi deslocada até o endereço, porém, ao chegar, apenas pôde constatar o óbito, já que a vítima estava sem sinais vitais.

Durante a avaliação médica, foram observados diversos hematomas pelo corpo da vítima, o que levantou suspeitas e motivou o acionamento da Polícia Militar. A equipe policial compareceu ao local para o registro da ocorrência e solicitou a presença da perícia técnica.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi recolhido pelo carro funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar a causa da morte.

O caso foi apresentado à Polícia Civil, que registrou a ocorrência e dará prosseguimento às investigações.

