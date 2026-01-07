(16) 99963-6036
quarta, 07 de janeiro de 2026
Ibaté

Mulher cai em golpe do falso familiar e perde R$ 3 mil

07 Jan 2026 - 20h57Por Da redação
Delegacia de Polícia de Ibaté - Crédito: Maycon MaximinoDelegacia de Polícia de Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

 

Uma moradora de Ibaté foi vítima de estelionato após ser enganada por um criminoso que se passou por um familiar. O caso foi registrado nesta quarta-feira (7) na Delegacia de Polícia do município.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens por aplicativo em que o golpista alegava ter trocado de número e solicitava ajuda financeira para o pagamento de um boleto. Acreditando se tratar de um parente próximo, ela realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 3 mil para uma conta vinculada a uma pessoa jurídica.

Após o envio do comprovante, o mesmo contato tentou induzir a vítima a fazer uma nova transferência, desta vez no valor de R$ 8 mil. A segunda operação não chegou a ser realizada. Em seguida, a vítima percebeu inconsistências na conversa, constatou que havia sido enganada e acabou sendo bloqueada pelo número utilizado no golpe.

