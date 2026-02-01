Mulher afirma ter sido ameaçada após reclamar de barulho noturno

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil após relatar episódios recorrentes de perturbação do sossego e ameaças praticadas por vizinhos em Ibaté.

De acordo com o registro, a vítima informou que há cerca de seis meses vem enfrentando transtornos causados por som em volume excessivamente alto, principalmente após as 22h, vindo da residência vizinha. Segundo o relato, diversas tentativas de diálogo foram feitas, mas, mesmo após os pedidos para redução do volume, o barulho voltava a aumentar poucos minutos depois.

Na noite de quinta-feira (30), por volta das 23h05, a situação teria se repetido, levando a vítima a acionar a Polícia Militar. Após a orientação dos policiais para o registro da ocorrência e a saída da equipe do local, a mulher relatou ter ouvido ameaças verbais vindas da vizinha, incluindo xingamentos e incitação para confronto físico.

Ainda conforme o boletim, câmeras de segurança da residência da vítima teriam registrado novas ameaças, nas quais a autora afirma que agrediria a mulher caso ela saísse de casa. Diante dos fatos, a vítima declarou ter se sentido ameaçada.

