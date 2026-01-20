Motos batem em cruzamento no Centro

Crédito: SCA

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na área central de São Carlos, no cruzamento da Rua Episcopal com a Rua Bento Carlos, na tarde desta terça-feira.

De acordo com as informações apuradas no local, o condutor de uma motocicleta Honda CB 300, de 41 anos, trafegava pela Rua Bento Carlos, enquanto o outro motociclista, de 24 anos, conduzia uma CG Fan 160 pela Rua Episcopal. Segundo relatos de testemunhas que aguardavam no semáforo, o motociclista que seguia pela Rua Episcopal teria avançado o sinal vermelho, ocasionando a colisão.

Pessoas que estavam no local afirmaram com convicção que o semáforo estava aberto para a via da Rua Bento Carlos no momento do acidente. Apesar dos relatos, a dinâmica exata será apurada pelas autoridades.

Com o impacto, ambos os motociclistas ficaram feridos. O condutor de 41 anos sofreu trauma na perna e escoriações pelo corpo, sendo socorrido e encaminhado à Santa Casa de São Carlos. Já o motociclista de 24 anos apresentou trauma no ombro, no braço e escoriações, sendo atendido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e também levado à Santa Casa.



A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência. Durante o atendimento às vítimas, a Rua Episcopal permaneceu parcialmente interditada, sendo liberada após o término do socorro.

