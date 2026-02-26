(16) 99963-6036
Motorista sofre mal súbito e colide Land Rover contra árvore na SP-215

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (26) na Rodovia SP-215 (Rodovia Luiz Augusto de Oliveira), no km 158, nas proximidades da estrada de terra que liga ao município de Brotas.

A equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência no sentido São Carlos–Ribeirão Bonito. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram um veículo Land Rover colidido contra uma árvore às margens da rodovia.

De acordo com o relato do condutor, ele trafegava pela via quando sofreu um mal súbito, perdeu a consciência por alguns instantes e acabou perdendo o controle da direção, vindo a bater contra a árvore.

Por pouco o veículo não caiu em uma ribanceira existente no canteiro lateral direito da pista. A árvore acabou segurando o automóvel, evitando que ele despencasse pelo barranco.

Apesar do impacto, o motorista não se feriu.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia e do policiamento rodoviário também estiveram presentes para realizar a sinalização da via e o registro da ocorrência.

 

