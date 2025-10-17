Motorista suspeito de dirigir sob efeito de entorpecente provoca acidente na rodovia Washington Luís

Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária na tarde desta sexta-feira (17), no km 253 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital, em São Carlos.

De acordo com informações da PM Rodoviária, um caminhão guincho prestava atendimento a um carro que estava parado no acostamento quando o condutor de um Volkswagen Gol branco perdeu o controle da direção, atingiu o veículo que estava sendo guinchado e, em seguida, colidiu contra o caminhão. A sorte é que o motorista do guincho estava em cima do veículo, mas mesmo assim acabou sendo atingido e ficou ferido. Ele precisou ser encaminhado até a Santa Casa.

Há suspeita que o condutor do Gol estaria sob efeito de substância entorpecente. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

