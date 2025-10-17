(16) 99963-6036
sexta, 17 de outubro de 2025
Segurança

Motorista suspeito de dirigir sob efeito de entorpecente provoca acidente na rodovia Washington Luís

17 Out 2025 - 14h16Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista suspeito de dirigir sob efeito de entorpecente provoca acidente na rodovia Washington Luís - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária na tarde desta sexta-feira (17), no km 253 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital, em São Carlos.

De acordo com informações da PM Rodoviária, um caminhão guincho prestava atendimento a um carro que estava parado no acostamento quando o condutor de um Volkswagen Gol branco perdeu o controle da direção, atingiu o veículo que estava sendo guinchado e, em seguida, colidiu contra o caminhão. A sorte é que o motorista do guincho estava em cima do veículo, mas mesmo assim acabou sendo atingido e ficou ferido. Ele precisou ser encaminhado até a Santa Casa. 

Há suspeita que o condutor do Gol estaria sob efeito de substância entorpecente. Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Dupla abandona Uno após ser flagrada furtando baterias de locomotiva em São Carlos
Segurança16h03 - 17 Out 2025

Dupla abandona Uno após ser flagrada furtando baterias de locomotiva em São Carlos

Colisão entre e carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Cruzeiro do Sul
Segurança13h01 - 17 Out 2025

Colisão entre e carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Cruzeiro do Sul

Mãe é acusada de deixar bebê em ponto de motoboys em São Carlos
Segurança09h28 - 17 Out 2025

Mãe é acusada de deixar bebê em ponto de motoboys em São Carlos

Procurado pela Justiça é preso após receber alta hospitalar da Santa Casa
Segurança09h24 - 17 Out 2025

Procurado pela Justiça é preso após receber alta hospitalar da Santa Casa

Homem é agredido por cinco pessoas na região do terminal rodoviário de São Carlos
Segurança09h19 - 17 Out 2025

Homem é agredido por cinco pessoas na região do terminal rodoviário de São Carlos

Últimas Notícias