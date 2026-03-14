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SeguranÃ§a

Motorista relata danos em veÃ­culo apÃ³s passar por buracos na Washington LuÃ­s

14 Mar 2026 - 15h39Por Da redaÃ§Ã£o
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Grande congestionamento na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: WhatsApp Sca Grande congestionamento na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: WhatsApp Sca

Um motorista de 25 anos registrou boletim de ocorrência após sofrer danos em seu veículo enquanto trafegava pela Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 235, nas proximidades da saída 235-A, em São Carlos, na tarde de sexta-feira (13).

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor seguia pela rodovia quando o carro acabou caindo em dois buracos existentes na pista, que não estariam sinalizados. Com o impacto, o automóvel sofreu danos na roda e no pneu dianteiro direito, além de avarias em componentes mecânicos e no para-choque frontal.

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