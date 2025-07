Motorista registra BO após frentista derramar gasolina em seu veículo

Combustível bomba - Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um motorista de 29 anos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência após seu veículo ser danificado durante o abastecimento em um posto de combustíveis localizado na Vila Lutfalla, em São Carlos. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (29), por volta das 13h30.

Segundo o relato do condutor, uma grande quantidade de gasolina foi derramada sobre seu carro durante o atendimento no posto. O frentista teria justificado que a bomba havia sido deixada armada por outro funcionário, o que causou o acidente no momento em que ele puxou a mangueira.

Ainda de acordo com o boletim, o funcionário tentou amenizar os danos utilizando água com sabão e, posteriormente, um produto trazido pelo gerente do estabelecimento, o que teria piorado ainda mais as condições da pintura do veículo.

O motorista relatou que o gerente se comprometeu, inicialmente, a arcar com os custos do reparo em uma estética automotiva indicada por ele. Após levar o veículo a uma empresa especializada, foi informado de que o serviço de polimento técnico custaria R$ 390. No entanto, ao apresentar o orçamento, o gerente teria recusado, alegando que o valor era elevado, sugerindo que o serviço fosse feito por um funileiro.

Insatisfeito com a recusa, o motorista decidiu registrar a ocorrência. Segundo ele, todas as conversas foram gravadas e fotos dos danos foram tiradas como forma de comprovação.

Leia Também