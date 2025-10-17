(16) 99963-6036
Segurança

Motorista perde o controle e colide em semáforo na avenida Henrique Gregori

17 Out 2025 - 18h19Por Da redação
Crédito: Lourival Izaque

Um jovem motorista perdeu o controle do veículo que conduzia na tarde desta sexta-feira (17) enquanto trafegava pela avenida Henrique Gregori, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor seguia pela faixa da direita e, ao tentar acessar a rua Desembargador Júlio de Faria, acabou colidindo contra o semáforo do cruzamento.

O impacto foi forte o suficiente para acionar o airbag do veículo, mas, felizmente, o motorista não precisou de atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito até a remoção do automóvel. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

