sexta, 17 de outubro de 2025
Motorista foge após provocar acidente na avenida Bruno Ruggiero Filho

17 Out 2025 - 07h57Por Da redação
Uma câmera de segurança registrou um acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta quinta-feira (16) na avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um veículo Renault, que seguia no sentido Shopping Iguatemi, colide contra a traseira de um Ford Ka que estava estacionado defronte a um condomínio.

De acordo com o proprietário do Ford Ka, o motorista responsável pelo acidente deixou o local sem deixar qualquer tipo de contato. O impacto causou danos significativos na parte traseira do carro atingido.

 

