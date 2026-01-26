Motorista foge após atingir veículo estacionado no Santa Felícia; veja vídeo

Uma moradora do bairro Jardim Centenário está em busca de informações que possam ajudar a identificar a motorista de um veículo envolvido em um acidente de trânsito com fuga, registrado na sexta-feira (23), na rua Jorge Tibiriçá, após o cruzamento com a avenida Miguel Petroni.

Segundo o relato da proprietária do automóvel atingido, um veículo modelo Fiat Toro, de cor preta, colidiu contra seu carro, que estava estacionado regularmente na via, e deixou o local logo em seguida, sem prestar qualquer esclarecimento ou assistência.

Um vídeo gravado no momento do ocorrido mostra claramente a colisão e a fuga do veículo envolvido. As imagens podem auxiliar na identificação da condutora.

Ainda de acordo com a vítima, após a batida foram realizados orçamentos para o reparo do automóvel, e o custo do conserto foi estimado em, no mínimo, R$ 4 mil, valor que trouxe prejuízos significativos à proprietária.

Quem tiver informações que ajudem a identificar o veículo ou a motorista envolvida pode entrar em contato pelo telefone 190.

