Motorista fica ferido após colisão entre veículos na Vila Prado

Crédito: SCA

Uma colisão entre dois veículos deixou um motorista de 23 anos ferido na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Vila Prado, em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Cândido Padim e Dona Ana Prado.

De acordo com informações apuradas no local, um GM Celta seguia pela rua Dona Ana Prado, enquanto um GM Spin trafegava pela rua Cândido Padim, no sentido centro–bairro. Ainda segundo relatos, o condutor do Celta teria avançado o sinal vermelho. Nesse momento, a Spin atingiu a lateral do veículo, que rodou na via após o impacto.

Com a força da batida, o motorista do Celta sofreu trauma no peito e no braço. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

