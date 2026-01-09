(16) 99963-6036
Segurança

Motorista de aplicativo registra ocorrência de ameaça e relata tentativa de sequestro em Ibaté

09 Jan 2026 - 07h34Por Jessica Carvalho R
Motorista de aplicativo - Crédito: FreepikMotorista de aplicativo - Crédito: Freepik

Uma motorista de aplicativo, de 26 anos, procurou a Polícia Civil após relatar uma tentativa de sequestro na noite desta quinta-feira (08), em Ibaté.

A vítima contou que saiu de casa para buscar um passageiro quando percebeu que estava sendo seguida por uma motocicleta. Desconfiada, passou a desviar a rota e seguiu pela Rua Floriano Peixoto com a intenção de parar em uma delegacia, mas encontrou o local fechado. Em seguida, cancelou a corrida e continuou dirigindo sem destino definido.

Ao parar em um semáforo na esquina da Avenida São João com a Rua Floriano Peixoto, o motociclista emparelhou ao lado do veículo e pediu para que ela encostasse, o que não foi atendido. Temendo pela própria segurança, a motorista acionou uma pessoa conhecida para chamar uma viatura policial e decidiu parar em um local movimentado.

A vítima estacionou o veículo em um restaurante. Segundo o relato, a motocicleta também parou ao lado do carro e o condutor iniciou uma abordagem. No entanto, ao perceber a presença de um cliente deixando o estabelecimento, que o suspeito pode ter confundido com um policial à paisana, o homem desistiu e deixou o local.

A motorista informou ainda que precisará de atendimento médico em razão do trauma emocional causado pela situação. O autor não foi identificado e não houve flagrante.

 

