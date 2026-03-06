Motorista com suspeita de embriaguez Ã© detido pela GCM na Vila Mariana

GPAR GCM - CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Um motorista de 25 anos, com suspeita de embriaguez foi detido pela Guarda Municipal no início da madrugada desta sexta-feira (6), na Vila Mariana, em São Carlos.

Segundo boletim de ocorrência, guardas municipais realizavam patrulhamento pela Avenida São Carlos próximo de uma unidade do McDonald’s, quando avistaram uma VW/Amarok de cor cinza trafegando em alta velocidade. A equipe, resolveu abordar o condutor que inicialmente não obedeceu a ordem de parada.

Foi então iniciado um acompanhamento com uso de sinais sonoros e luminoso, até que a caminhonete foi abordada na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira. Durante abordagem, os GCMs perceberam que o jovem apresentava sinais aparentes de estar alcoolizado.

O motorista então foi levado para o Plantão Policial e se recusou a fazer o teste do etilômetro, mas aceitou realizar exame de sangue para comprovação da possível ingestão de álcool. Na sequência, ele foi levado para Santa Casa onde médicos coletaram a amostra sanguínea para análise.

O material foi lacrado e será encaminhado para perícia e o delegado registrou um boletim de ocorrência como embriaguez ao volante. Em seguida, ele foi ouvido e liberado.

O veículo do jovem, foi recolhido administrativamente ao pátio pela Guarda Municipal e a Polícia Civil investiga o caso.

