(16) 99963-6036
quinta, 15 de janeiro de 2026
Atropelamento

Motorista atropela homem com deficiência e foge sem prestar socorro na Vila Nery

Vítima foi atingida pelo carro enquanto atravessava a Avenida Capitão Luiz Brandão e teve ferimentos leves

15 Jan 2026 - 00h00Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista atropela homem com deficiência e foge sem prestar socorro na Vila Nery - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos ficou ferido após ser atropelado por carro na noite desta quarta-feira (14), no bairro da Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, a vítima possui deficiência em uma as pernas e usa bengala para se locomover quando ao atravessar a Avenida Capitão Luiz Brandão foi atingida pelo veículo. O motorista, fugiu sem prestar socorro depois do atropelamento. 

Testemunhas que presenciaram o atropelamento acionaram o Samu que socorreu o homem até a UPA da Santa Casa, com ferimentos leves. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência. 

A Polícia Civil, investiga o caso e tenta identificar o condutor do carro. 

Leia Também

GCM apreende drogas durante patrulhamento em Ibaté
Segurança17h08 - 14 Jan 2026

GCM apreende drogas durante patrulhamento em Ibaté

Caminhão estacionado irregularmente provoca acidente entre carro e moto no Jardim Beatriz
Segurança16h46 - 14 Jan 2026

Caminhão estacionado irregularmente provoca acidente entre carro e moto no Jardim Beatriz

GM flagra tráfico de drogas e apreende grande quantidade de entorpecentes no bairro São Carlos 3
Segurança14h24 - 14 Jan 2026

GM flagra tráfico de drogas e apreende grande quantidade de entorpecentes no bairro São Carlos 3

DISE prende mulher por tráfico de drogas no Jardim Botafogo
Segurança12h48 - 14 Jan 2026

DISE prende mulher por tráfico de drogas no Jardim Botafogo

Moto produto de furto é localizada em terreno no Residencial Eduardo Abdelnur
Segurança12h40 - 14 Jan 2026

Moto produto de furto é localizada em terreno no Residencial Eduardo Abdelnur

Últimas Notícias