Motorista atropela homem com deficiência e foge sem prestar socorro na Vila Nery

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos ficou ferido após ser atropelado por carro na noite desta quarta-feira (14), no bairro da Vila Nery, em São Carlos.

Segundo informações apuradas, a vítima possui deficiência em uma as pernas e usa bengala para se locomover quando ao atravessar a Avenida Capitão Luiz Brandão foi atingida pelo veículo. O motorista, fugiu sem prestar socorro depois do atropelamento.

Testemunhas que presenciaram o atropelamento acionaram o Samu que socorreu o homem até a UPA da Santa Casa, com ferimentos leves. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência.

A Polícia Civil, investiga o caso e tenta identificar o condutor do carro.

