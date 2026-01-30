(16) 99963-6036
sexta, 30 de janeiro de 2026
Segurança

Motociclista sofre queda em faixa de pedestres e fratura tornozelo no Centro

30 Jan 2026 - 10h06Por Jessica Carvalho R
Motociclista sofre queda em faixa de pedestres e fratura tornozelo no Centro - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma motociclista de 26 anos ficou ferida após sofrer uma queda na manhã desta sexta-feira (30), no Centro de São Carlos. O acidente ocorreu na rua Santa Cruz, no cruzamento com a rua 9 de Julho.

Segundo informações da reportagem, a vítima seguia para o trabalho quando, ao passar com a motocicleta sobre a faixa de pedestres, perdeu o controle do veículo e escorregou devido ao solo molhado pela chuva. A sinalização horizontal, escorregadia, teria contribuído para a queda.

Com o impacto, a motociclista sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura no tornozelo. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob atendimento médico.

 

