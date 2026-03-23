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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
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Motociclista se envolve em acidente no Centro de SÃ£o Carlos

23 Mar 2026 - 11h17Por Da redaÃ§Ã£o
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Motociclista se envolve em acidente no Centro de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (23), na área central de São Carlos, no cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Rua Dona Alexandrina.

De acordo com as informações, um motociclista de 22 anos seguia pela Rua Dona Alexandrina, enquanto o condutor de um veículo transitava pela Rua 15 de Novembro. No local há semáforo, porém ambos os envolvidos alegaram que avançaram com o sinal verde, não sendo possível identificar, a princípio, quem teria desrespeitado a sinalização.

Com o impacto, a motocicleta atingiu a lateral do carro, e o motociclista caiu ao solo. A vítima recebeu atendimento inicial da equipe da motolância do SAMU, apresentando apenas escoriações na perna.

Apesar do susto, o motociclista recusou encaminhamento para atendimento hospitalar. A ocorrência foi registrada apenas como acidente de trânsito com danos materiais, sem vítima.

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