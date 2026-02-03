Motociclista morre após atropelar cavalo na SP-215

Um motociclista morreu na madrugada desta terça-feira (03) na Rodovia SP-215, em Porto Ferreira, após atropelar um cavalo.

De acordo com informações da Artesp, o condutor de uma motocicleta CG 150 trafegava pela rodovia quando se deparou com um cavalo solto sobre a faixa de rolamento. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motociclista acabou atropelando o animal e, em seguida, sofreu o tombamento da moto.

Após a queda, o piloto ficou imobilizado no acostamento e morreu antes da chegada do socorro.

Um veterinário foi acionado para atendimento ao animal, no entanto, na chegada do profissional, o cavalo evoluiu a óbito. As causas do acidente serão investigadas.

Leia Também