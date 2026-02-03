(16) 99963-6036
terça, 03 de fevereiro de 2026
Porto Ferreira

Motociclista morre após atropelar cavalo na SP-215

03 Fev 2026 - 06h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista morre após atropelar cavalo na SP-215 -

Um motociclista morreu na madrugada desta terça-feira (03) na Rodovia SP-215, em Porto Ferreira, após atropelar um cavalo.

De acordo com informações da Artesp, o condutor de uma motocicleta CG 150 trafegava pela rodovia quando se deparou com um cavalo solto sobre a faixa de rolamento. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motociclista acabou atropelando o animal e, em seguida, sofreu o tombamento da moto.

Após a queda, o piloto ficou imobilizado no acostamento e morreu antes da chegada do socorro. 

Um veterinário foi acionado para atendimento ao animal, no entanto, na chegada do profissional, o cavalo evoluiu a óbito. As causas do acidente serão investigadas.

Leia Também

Drogas são localizadas em caixa de correio no CDHU de Ibaté
Segurança21h45 - 02 Fev 2026

Drogas são localizadas em caixa de correio no CDHU de Ibaté

Homem é socorrido inconsciente após ser esfaqueado na região do CDHU
Segurança19h02 - 02 Fev 2026

Homem é socorrido inconsciente após ser esfaqueado na região do CDHU

Moto é furtada na Vila Marcelino e proprietária pede ajuda
Segurança18h35 - 02 Fev 2026

Moto é furtada na Vila Marcelino e proprietária pede ajuda

Operação contra furto milionário de equipamentos agrícolas tem alvos em São Carlos
Segurança17h34 - 02 Fev 2026

Operação contra furto milionário de equipamentos agrícolas tem alvos em São Carlos

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta motorizada e ônibus na Vila Nery
Segurança14h43 - 02 Fev 2026

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta motorizada e ônibus na Vila Nery

Últimas Notícias