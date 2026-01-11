Motociclista morre após acidente na rodovia SP-215, em São Carlos

Crédito: SCA

Na madrugada deste domingo, um grave acidente com vítima fatal foi registrado na rodovia Luís Augusto de Oliveira (SP-215), na altura do km 149, nas proximidades da alça de acesso para o distrito do Broa, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista, um homem de 59 anos, conduzia uma motocicleta Honda Twister, de cor prata, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu contra uma placa de sinalização. Com o impacto, a vítima foi arremessada e caiu sobre a pista de rolamento.

Há indícios de que, após a queda, o motociclista tenha sido atropelado por outro veículo que trafegava pela rodovia. Marcas semelhantes a pneus foram constatadas no corpo da vítima, reforçando essa hipótese. No entanto, até o momento, nenhum veículo suspeito foi localizado.

José Ferreira da Silva seguia no sentido bairro Cidade Aracy quando ocorreu o acidente. Uma equipe do SAMU, com uma viatura de suporte básico, realizou o atendimento inicial. Devido à gravidade dos ferimentos e ao fato de o motociclista já estar em óbito, foi acionada a Unidade de Suporte Avançado (USA), que compareceu ao local e constatou oficialmente a morte.

Após os trabalhos do SAMU, o Policiamento Rodoviário foi acionado, juntamente com a concessionária responsável pela rodovia. Os policiais realizaram o registro da ocorrência e, em razão do corpo permanecer sobre a pista, uma faixa da via no sentido Cidade Aracy precisou ser interditada temporariamente.

A concessionária realizou a sinalização do trecho para garantir a segurança dos demais motoristas e evitar novos acidentes. A perícia técnica foi acionada e compareceu ao local, acompanhada do delegado de plantão, para os procedimentos de praxe.

Após a conclusão da perícia, o corpo de José foi recolhido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

