ConversÃ£o proibida provoca acidente entre carro e motocicleta em SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: SCA

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na manhã desta segunda-feira (23), na Rua Coronel José Augusto de Oliveira Salles, em frente à fábrica Faber-Castell, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um veículo Renault Kwid havia acabado de deixar um colega e, ao tentar retornar pela via ambos seguiam no sentido rodoviacentro realizou uma conversão proibida no meio da pista.

No momento da manobra, o motorista não percebeu a aproximação de uma motocicleta Honda Tornado, que vinha pela via, resultando em uma forte colisão lateral.

Com o impacto, o motociclista, um homem de 37 anos, foi arremessado por cerca de 10 metros. Testemunhas relataram que a vítima chegou a dar piruetas no ar antes de cair ao solo.

O homem sofreu dores intensas na região do peito, além de trauma nas pernas e diversas escoriações pelo corpo. Ele também apresentava desorientação no momento do atendimento.

A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.

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