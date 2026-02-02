(16) 99963-6036
Motociclista fica ferido após colisão traseira no Santa Felícia

02 Fev 2026 - 07h59Por Da redação
Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrada na manhã desta segunda-feira (2), no bairro Santa Felícia, em São Carlos. O acidente ocorreu na Rua João de Guzzi, no sentido bairrocentro, nas proximidades da UPA Santa Felícia.

De acordo com as informações, o trânsito estava intenso no local e o veículo que seguia à frente precisou reduzir a velocidade. O motociclista, que vinha logo atrás, não percebeu a frenagem a tempo e acabou colidindo na traseira do carro, vindo a cair ao solo.

A vítima, um homem de 65 anos, sofreu trauma na face e na perna. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

