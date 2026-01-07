Motociclista fica ferido após colisão no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta foi registrada no final da manhã desta quarta-feira (07), na região central. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Major José Inácio com a rua 9 de Julho.

De acordo com informações apuradas no local, a caminhonete seguia pela rua Major José Inácio e, ao avançar o sinal de parada obrigatória, acabou colidindo contra a motocicleta que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o motociclista, um homem foi arremessado ao solo e sofreu trauma em uma das pernas. Ele recebeu os primeiros atendimentos da motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, foi encaminhado por uma unidade básica do serviço à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

