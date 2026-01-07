(16) 99963-6036
quarta, 07 de janeiro de 2026
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão no Centro

07 Jan 2026 - 12h43Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após colisão no Centro - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta foi registrada no final da manhã desta quarta-feira (07), na região central. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Major José Inácio com a rua 9 de Julho.

De acordo com informações apuradas no local, a caminhonete seguia pela rua Major José Inácio e, ao avançar o sinal de parada obrigatória, acabou colidindo contra a motocicleta que trafegava pela via preferencial.

Com o impacto, o motociclista, um homem foi arremessado ao solo e sofreu trauma em uma das pernas. Ele recebeu os primeiros atendimentos da motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, em seguida, foi encaminhado por uma unidade básica do serviço à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Leia Também

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto no bairro Cidade Aracy
Segurança13h09 - 07 Jan 2026

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto no bairro Cidade Aracy

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto em São Carlos
Segurança13h05 - 07 Jan 2026

Guarda Municipal localiza veículo produto de furto em São Carlos

Gol roubado na região do CDHU da Vila Isabel é encontrado depenado no Jardim Tangará
Segurança12h56 - 07 Jan 2026

Gol roubado na região do CDHU da Vila Isabel é encontrado depenado no Jardim Tangará

Rodovias da Ecovias Noroeste registram 68 acidentes e quatro mortes nas operações de Natal e Ano Novo
Segurança11h17 - 07 Jan 2026

Rodovias da Ecovias Noroeste registram 68 acidentes e quatro mortes nas operações de Natal e Ano Novo

Roubo de veículo cai 53,6% em São Carlos em 2025
Criminalidade 08h43 - 07 Jan 2026

Roubo de veículo cai 53,6% em São Carlos em 2025

Últimas Notícias