Motociclista fica ferido após colisão na Vila Jacobucci

Crédito: SCA





Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Vila Jacobucci, em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Capitão Luiz Brandão com a rua Pastor Bento.

De acordo com informações apuradas, ambos os veículos trafegavam pela Avenida Capitão Luiz Brandão em sentidos opostos. O motociclista seguia no sentido bairro–Centro, enquanto a condutora do carro trafegava no sentido Centro–bairro. No momento em que a motorista realizou a conversão para acessar a rua Pastor Bento, não percebeu a aproximação da motocicleta e acabou colidindo frontalmente contra ela.



Com o impacto, o motociclista, de 28 anos, foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos, apresentando suspeita de fratura no fêmur. Ele recebeu atendimento no local pela equipe do SAMU e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

