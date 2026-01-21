(16) 99963-6036
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão na Vila Costa do Sol

21 Jan 2026 - 15h37Por Da redação
Motociclista fica ferido após colisão na Vila Costa do Sol - Crédito: SCA Crédito: SCA


Um motociclista de 51 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com uma caminhonete na tarde desta quarta-feira (21), no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos. O acidente aconteceu pela rua Antônio Blanco.

De acordo com as informações, os dois veículos trafegavam pela mesma via, porém em sentidos opostos. A caminhonete seguia no sentido centro–bairro, enquanto a motocicleta transitava no sentido bairro–centro.

A condutora da caminhonete relatou que iria adentrar o estacionamento de uma academia e que havia outros veículos aguardando para a realização da manobra. No momento em que acessava a vaga, o motociclista não teria percebido a caminhonete e acabou colidindo frontalmente com o veículo.

Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da moto e foi arremessado sobre a calçada. Ele sofreu escoriações pelo corpo e um corte no joelho, após atingir o para-lama da caminhonete.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

