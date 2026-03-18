quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro no Jardim Bandeirantes

18 Mar 2026 - 06h50Por Da redaÃ§Ã£o
Uma colisão entre motocicleta e carro foi registrada na manhã desta quarta-feira, 18, no bairro Jardim Bandeirantes, em São Carlos.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Miguel Petroni com a Rua Oscar de Souza Geribelo. De acordo com informações, o carro trafegava pela Rua Oscar de Souza Geribelo, enquanto o motociclista seguia pela Rua Miguel Petroni.

Segundo relatos de testemunhas que estavam paradas no semáforo da Rua Miguel Petroni, o motociclista teria avançado o sinal vermelho, passando entre os veículos, momento em que acabou colidindo levemente contra o carro.

O condutor do carro informou que aguardava a abertura do semáforo e, ao avançar lentamente após o sinal abrir, ocorreu a colisão.

Com o impacto, o motociclista, um homem de 38 anos, caiu ao solo. Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência.

