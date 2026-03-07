CrÃ©dito: SCA

Na noite desta sexta-feira, um motociclista de 35 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Capitão Luís Brandão.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista seguia pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, acabou colidindo contra a lateral de um carro. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta e foi ao solo.

O motociclista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento, sendo posteriormente encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

