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Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em cruzamento prÃ³ximo Ã  rodoviÃ¡ria

21 Mar 2026 - 12h53Por Da redaÃ§Ã£o
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Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em cruzamento prÃ³ximo Ã  rodoviÃ¡ria - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã deste sábado (21), no cruzamento da Rua São Joaquim e Jacinto Favoretto, nas proximidades da rodoviária.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Volkswagen Fox prata realizava a travessia do cruzamento quando acabou avançando. Segundo o motorista, ele não teria visualizado a aproximação de outros veículos no momento da manobra.

No entanto, um motociclista, homem de 45 anos, seguia pela via e acabou colidindo contra a parte lateral do carro. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo.

Equipes de atendimento foram acionadas e prestaram socorro à vítima. Apesar do susto, o motociclista não apresentava fraturas aparentes, mas relatava dores nas costas e na perna esquerda. Ele foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

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