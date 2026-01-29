(16) 99963-6036
quinta, 29 de janeiro de 2026
Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Avenida Grécia

29 Jan 2026 - 08h07Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Avenida Grécia - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrada na manhã desta quinta-feira (29), na Avenida Grécia, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com as informações, o condutor da motocicleta, um homem de 51 anos, colidiu contra a lateral do caminhão, vindo a cair ao solo. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos graves, apresentando trauma na região do tórax.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica. O estado de saúde do motociclista é considerado estável.

Leia Também

Mais um BO é registrado contra revenda de veículos em São Carlos
Segurança08h21 - 29 Jan 2026

Mais um BO é registrado contra revenda de veículos em São Carlos

Bate-boca entre vizinhos acaba em agressão
São Carlos 808h17 - 29 Jan 2026

Bate-boca entre vizinhos acaba em agressão

Carro de mulher que foi estuprada durante assalto é localizado pela GCM
São Carlos19h06 - 28 Jan 2026

Carro de mulher que foi estuprada durante assalto é localizado pela GCM

Moto produto de furto é localizada desmontada no Jardim Paulistano
Segurança15h50 - 28 Jan 2026

Moto produto de furto é localizada desmontada no Jardim Paulistano

Mulher passa mal ao volante e colide contra quatro veículos em condomínio na região do shopping
Segurança13h28 - 28 Jan 2026

Mulher passa mal ao volante e colide contra quatro veículos em condomínio na região do shopping

Últimas Notícias