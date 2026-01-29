Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Avenida Grécia

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi registrada na manhã desta quinta-feira (29), na Avenida Grécia, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com as informações, o condutor da motocicleta, um homem de 51 anos, colidiu contra a lateral do caminhão, vindo a cair ao solo. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos graves, apresentando trauma na região do tórax.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica. O estado de saúde do motociclista é considerado estável.

