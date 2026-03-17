Motociclista fica ferido apÃ³s acidente na Vila Nery

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (17), no bairro Vila Nery e deixou um motociclista de 24 anos levemente ferido.
A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Major Manuel Antônio de Mattos com Major José Inácio. De acordo com as informações apuradas, o motociclista seguia pela via preferencial quando um carro, que trafegava pela outra rua, teria avançado o sinal de parada obrigatória, provocando a colisão.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e um trauma na região da bacia.
A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.