quarta, 28 de janeiro de 2026
Motociclista fica ferido após acidente na Avenida Getúlio Vargas

28 Jan 2026 - 08h18Por Da redação
Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (28), um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na Avenida Getúlio Vargas, no sentido bairro–centro. A colisão deixou um motociclista de 20 anos ferido.

Segundo relato do condutor da moto, ele trafegava pela avenida quando foi fechado por um veículo. Ao tentar desviar para evitar a colisão, acabou colidindo contra a lateral de outro automóvel que seguia ao seu lado. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrida pela equipe do SAMU, sendo encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.

