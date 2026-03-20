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Motociclista fica ferido ao evitar colisÃ£o na Avenida GetÃºlio Vargas

20 Mar 2026 - 13h00Por Jessica Carvalho R
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Motociclista fica ferido ao evitar colisÃ£o na Avenida GetÃºlio Vargas - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um motociclista de 21 anos ficou ferido no fim da manhã desta sexta-feira (20), após tentar evitar uma colisão na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Praça Itália, em São Carlos.

De acordo com as informações, o condutor seguia pela via no sentido Praça Itália–rodovia quando foi fechado por um veículo em uma curva. Para evitar a batida, o motociclista desviou bruscamente para a esquerda, momento em que perdeu o equilíbrio.

Na tentativa de não cair da moto, ele apoiou o pé no chão, porém acabou sofrendo uma torção, resultando em uma luxação no tornozelo.

O policiamento foi acionado e atendeu a ocorrência no local. A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros também prestou atendimento à vítima, que foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

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