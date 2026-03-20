Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o na rotatÃ³ria do KartÃ³dromo

Crédito: SCA
Uma colisão entre carro e motocicleta foi registrada na tarde desta sexta-feira (20), na rotatória do Kartódromo.
De acordo com as informações, a motocicleta, conduzida por uma mulher, seguia pela Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido bairro–Shopping. Já o carro trafegava pela Rua Doutor Veriato Fernandes Nunes, quando teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, colidindo contra a motociclista
Com o impacto, a vítima foi ao solo e sofreu trauma na perna. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para o atendimento da ocorrência.