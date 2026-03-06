(16) 99963-6036
sexta, 06 de marÃ§o de 2026
ColisÃ£o

Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro na Vila Prado

Acidente aconteceu em frente ao estÃ¡dio do LuisÃ£o apÃ³s a motorista atravessar a frente da moto; vÃ­tima foi socorrida para UPA com ferimentos leves

06 Mar 2026 - 15h09Por FlÃ¡vio Fernandes
Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro na Vila Prado - CrÃ©dito: Foto: SCA CrÃ©dito: Foto: SCA

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em colisão com carro na tarde desta sexta-feira (6), no bairro da Vila Prado, em São Carlos.

Segundo informações uma VW/Parati teria atravessado a frente da vítima, que trafegava na Rua Desembargador Júlio de Faria, conhecida como Travessa 7 próximo ao Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Ela até tentou frear e desviar, mas não conseguiu e colidou no veículo.

Com o impacto, a motociclista foi socorrida com ferimentos leves, até a UPA da Vila Prado. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência.

As causas do acidente, serão investigadas.

