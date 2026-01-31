Motociclista fica ferida após colisão com carro em cruzamento no Centro de São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma motociclista de 49 anos ficou ferida após se envolver em colisão com carro no fim da noite desta sexta-feira (30), no Centro de São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, a mulher conduzia a motocicleta pela avenida São Carlos, no sentido centro–bairro quando ao chegar no cruzamento com a Rua Marechal Deodoro ocorreu a batida com o veículo. Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo.

A motociclista foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves na perna e no corpo para Santa Casa da cidade. O GAM (Grupo de Apoio Motorizado) da Guarda Municipal, deu apoio e auxiliou na sinalização da via além de controle do trânsito.

A Polícia Militar também esteve no local, atendeu a ocorrência e preservou o a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

