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Motociclista de aplicativo fica ferido apÃ³s avanÃ§ar "pare" no Jardim ParaÃ­so

17 Mar 2026 - 10h26Por Da redaÃ§Ã£o
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Motociclista de aplicativo fica ferido apÃ³s avanÃ§ar "pare" no Jardim ParaÃ­so - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão envolvendo uma motocicleta de aplicativo e um carro foi registrada na manhã desta terça-feira (17), no bairro Jardim Paraíso, em São Carlos.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Major Júlio Sales e Doutor Serafim Vieira de Almeida. De acordo com informações apuradas no local, o motociclista trafegava pela Major Júlio Sales, onde havia sinalização de "pare", enquanto o carro, conduzido por uma mulher, seguia pela via preferencial.

Segundo relato do próprio condutor da moto, ele teria se distraído ao olhar o celular para verificar o destino da corrida, momento em que acabou avançando a sinalização e colidindo na lateral do veículo.

Com o impacto, o motociclista e o passageiro que estavam na moto caíram ao solo. O passageiro sofreu apenas escoriações no braço, recusou atendimento médico e deixou o local.

Já o condutor da motocicleta, um homem de 30 anos, sofreu trauma nos joelhos, escoriações pelo corpo e suspeita de trauma abdominal. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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