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segunda, 23 de marÃ§o de 2026
Vila Prado

Motociclista fica ferido apÃ³s atingir porta de carro

23 Mar 2026 - 15h49Por Da redaÃ§Ã£o
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Motociclista fica ferido apÃ³s atingir porta de carro - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma colisão envolvendo uma moto elétrica e um carro foi registrada na tarde desta segunda-feira (23), na Avenida Henrique Gregory, no sentido UPA Vila Prado–Shopping, em São Carlos.

De acordo com as informações, a condutora do veículo havia parado em frente a um comércio e já estava com a porta aberta para descer, momento em que um motociclista de 60 anos, que trafegava pela via, acabou colidindo contra a porta.

Com o impacto, a vítima atingiu a porta e caiu ao solo. O homem sofreu trauma no peito e escoriações pelo corpo.
Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
A Guarda Municipal esteve no local para sinalizar o trânsito e registrar a ocorrência.

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