Motociclista de 21 anos sofre queda após escorregar em chinelo na Vila Prado

Crédito: SCA

Uma queda de moto foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (12), no bairro Vila Prado, pela Rua João de Lourenço Rodrigues. Segundo as informações, o motociclista trafegava pela via quando, ao realizar uma curva acentuada à direita, acabou passando sobre um chinelo que estava no meio da pista.

Com a presença do objeto na via e a curva fechada no local, a moto escorregou, fazendo com que o condutor perdesse o controle e viesse ao solo. A vítima, um jovem de 21 anos, sofreu múltiplas escoriações pelo corpo.

O motociclista foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à UPA da Vila Prado. Apesar do susto, ele apresentava ferimentos leves, apenas escoriações, e seu estado de saúde não inspira maiores preocupações.

