Motociclista colide contra carro e fica ferido no Santa Felícia

Crédito: Lourival Izaque
Um motociclista de 29 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira (15) após colidir contra a lateral de um carro na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia.
Segundo informações, o condutor seguia no sentido bairro/shopping quando, ao tentar ultrapassar um veículo, acabou atingindo o retrovisor e caindo na via.
Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima. Ele foi encaminhado à Santa Casa.
O motorista e o passageiro do automóvel não se feriram. Durante o atendimento, uma faixa da avenida precisou ser interditada. A Guarda Municipal esteve no local e registrou a ocorrência.
