quarta, 15 de outubro de 2025
Segurança

Motociclista colide contra carro e fica ferido no Santa Felícia

15 Out 2025 - 18h23Por Jessica CR
Motociclista colide contra carro e fica ferido no Santa Felícia - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista de 29 anos ficou ferido na tarde desta quarta-feira (15) após colidir contra a lateral de um carro na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia.

Segundo informações, o condutor seguia no sentido bairro/shopping quando, ao tentar ultrapassar um veículo, acabou atingindo o retrovisor e caindo na via.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima. Ele foi encaminhado à Santa Casa.

O motorista e o passageiro do automóvel não se feriram. Durante o atendimento, uma faixa da avenida precisou ser interditada. A Guarda Municipal esteve no local e registrou a ocorrência.

