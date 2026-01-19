(16) 99963-6036
Motocicleta furtada é recuperada pela Polícia Militar no Antenor Garcia

19 Jan 2026 - 16h54Por Jessica Carvalho R
Uma motocicleta produto de furto foi localizada na manhã desta segunda-feira (19) pela equipe do Regime de Patrulhamento Motorizado (RPM) da Polícia Militar, no bairro Antenor Garcia.

Segundo informações da corporação, a equipe recebeu uma denúncia via COPOM informando que uma motocicleta preta teria sido deixada dentro de um barraco de madeira. O endereço indicado foi a Rua Luiz Paulino dos Santos, antiga Rua 2, no bairro Antenor Garcia.

Os policiais da 2ª Companhia do RPM se deslocaram até o local e, durante averiguação, encontraram a motocicleta abandonada em um terreno baldio, em meio ao mato. A numeração do motor e do chassi estava intacta, mas o veículo não possuía emplacamento.

Após pesquisa, foi constatado que a motocicleta era produto de furto, ocorrido em 8 de dezembro de 2025, na Rua Paulo Silêncio, no bairro Mirante da Bela Vista.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à CPJ de São Carlos, onde a Polícia Civil registrou o boletim de ocorrência de auto localizado. A motocicleta foi recolhida ao pátio municipal e seguirá sob os procedimentos legais para posterior devolução ao proprietário.

