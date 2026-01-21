Motoboy fica ferido após colisão no Centro

Crédito: SCA

Uma colisão entre motocicleta e automóvel foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (21), na região central de São Carlos, pela rua José Bonifácio.



O motociclista, um motoboy de 59 anos, seguia pela via quando um veículo, que estava estacionado, teria saído da vaga sem os devidos cuidados, adentrando a pista. Com isso, o motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu o carro.

Com o impacto, a vítima caiu ao solo e sofreu diversas escoriações pelo corpo, além de uma grave lesão na perna esquerda, na região da tíbia.



O motoboy recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe do SAMU e, em seguida, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

