quarta, 21 de janeiro de 2026
Segurança

Motoboy fica ferido após colisão no Centro

21 Jan 2026 - 15h30Por Da redação
Motoboy fica ferido após colisão no Centro - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre motocicleta e automóvel foi registrada no início da tarde desta quarta-feira (21), na região central de São Carlos, pela rua José Bonifácio.

O motociclista, um motoboy de 59 anos, seguia pela via quando um veículo, que estava estacionado, teria saído da vaga sem os devidos cuidados, adentrando a pista. Com isso, o motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu o carro.

Com o impacto, a vítima caiu ao solo e sofreu diversas escoriações pelo corpo, além de uma grave lesão na perna esquerda, na região da tíbia.

O motoboy recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe do SAMU e, em seguida, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

