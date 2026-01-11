(16) 99963-6036
Motoboy fica ferido após colidir contra traseira de carro

11 Jan 2026 - 21h30Por Da redação
Motoboy fica ferido após colidir contra traseira de carro - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um motociclista de 39 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste domingo (11)no Centro. A colisão ocorreu quando ele bateu na traseira de um Chevrolet Onix prata, que estava parado em um semáforo.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista, que trabalha como entregador por aplicativo, relatou que teve um “apagão” ao se aproximar de uma curva, não conseguindo frear a tempo, o que resultou na colisão.

A vítima sofreu ferimentos e recebeu os primeiros atendimentos de uma enfermeira que passava pelo local no momento do ocorrido. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento e encaminhou o motociclista para a Santa Casa para avaliação médica.

