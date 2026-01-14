(16) 99963-6036
Moto produto de furto é localizada em terreno no Residencial Eduardo Abdelnur

14 Jan 2026 - 12h40Por Jessica Carvalho R
Uma motocicleta produto de furto foi localizada na manhã desta quarta-feira (14) em um terreno com vegetação densa, na Rua José Gabriel Ribeiro, no bairro Residencial Eduardo Abdelnur.

De acordo com as informações, a equipe de policiamento recebeu uma denúncia informando que dois indivíduos estariam escondendo uma motocicleta em um terreno no meio do mato, no endereço indicado. Os policiais se deslocaram até o local e, ao chegarem, abordaram dois adolescentes, de 16 e 13 anos, que ainda se encontravam dentro do terreno.

Durante a abordagem, os menores informaram que a motocicleta estava escondida no meio da vegetação, no mesmo local. Questionados, ambos confessaram o furto e relataram que haviam utilizado o veículo antes de escondê-lo.

Após buscas no ponto indicado, a equipe localizou a motocicleta. A ocorrência foi apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. O veículo foi recolhido ao pátio municipal, e os adolescentes foram liberados aos responsáveis legais.

