Moto produto de furto é localizada desmontada no Jardim Paulistano

O furto ocorreu na noite de ontem, por volta das 22h, na Rua Salomão Dibbo, no Jardim Lutfalla. A motocicleta estava na garagem de um comércio, cujo portão permanecia aberto. O autor aproveitou a movimentação do local e subtraiu o veículo sem que a vítima percebesse. Como havia várias motocicletas estacionadas, o furto só foi notado na manhã seguinte, quando os funcionários chegaram para iniciar o expediente. Posteriormente, imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação do autor.

Na manhã desta quarta-feira, a equipe de policiamento foi acionada via COPOM após o solicitante informar que a motocicleta possuía rastreador, indicando sua localização na Avenida da Liberdade, no Jardim Paulistano. Os policiais se deslocaram até o endereço informado e fizeram contato com o morador da residência, que franqueou a entrada da equipe.

Questionado sobre a denúncia, o indivíduo afirmou que a motocicleta estaria nos fundos da casa, desmontada, alegando que um terceiro teria deixado o veículo no local para pintura. Durante a averiguação, a equipe localizou a motocicleta totalmente desmontada.

O suspeito foi conduzido à CPJ de São Carlos, onde o delegado de plantão foi cientificado dos fatos. Como a motocicleta estava com o número do motor suprimido, o veículo foi recolhido para perícia técnica. O detido permaneceu à disposição da Justiça.

