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Moto furtada no Arnon de Mello Ã© localizada abandonada em IbatÃ©

24 Mar 2026 - 14h03Por Jessica Carvalho R
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Moto furtada no Arnon de Mello Ã© localizada abandonada em IbatÃ© -

A motocicleta furtada na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Arnon de Mello, foi recuperada nesta terça-feira (24) em Ibaté. O crime aconteceu por volta das 5h49, na Rua Professor Ítalo Savelli, quando uma Honda CG 125 verde, placa DEO9B18, foi levada enquanto estava estacionada na calçada.

De acordo com informações, o veículo foi encontrado antes do horário do almoço, abandonado na entrada do bairro Cruzado.

Uma viatura da Polícia Militar, avistou a moto parada no local e realizou a verificação. O veículo estava bastante danificado e com a placa removida. A identificação foi possível por meio do número do chassi, o que permitiu localizar o proprietário.

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