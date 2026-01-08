Moto furtada em São Carlos é recuperada após perseguição em Araraquara

Crédito: Flavio Fernandes

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de uma motocicleta furtada na tarde desta quinta-feira (8), em Araraquara. A ocorrência foi registrada na Rodovia Abdo Najn, no cruzamento com a Avenida José Smith, no bairro Jardim Santa Júlia, após uma perseguição que se estendeu por cerca de oito quilômetros.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais tentaram abordar uma motocicleta que circulava de forma suspeita, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele chegou a atravessar o canteiro central da Rodovia SP-255 e trafegar pela contramão por aproximadamente um quilômetro, colocando em risco a segurança de outros motoristas e pedestres.

Após a abordagem, foi constatado que a motocicleta era produto de furto ocorrido em dezembro de 2025 e que o veículo utilizava uma placa pertencente a outra moto, o que caracteriza adulteração de sinal identificador. Também foi verificado que o condutor não possuía documentação do veículo. Um telefone celular e a placa automotiva utilizada de forma irregular foram apreendidos.

No momento da fuga, um adolescente estava na garupa da motocicleta. Ele foi encaminhado à delegacia e posteriormente entregue a um responsável legal.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por participar de corrida em via pública, conforme previsto no Código Penal e no Código de Trânsito Brasileiro. Após passar por exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à cadeia pública da região, onde permanece à disposição da Justiça.

A motocicleta apreendida passará por perícia para confirmação dos sinais identificadores e, após os procedimentos legais, deverá ser devolvida à proprietária.

Leia Também