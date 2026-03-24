Uma motocicleta foi furtada na manhã desta segunda-feira (23), no bairro Arnon de Mello.O crime aconteceu por volta das 5h49, na Rua Professor Ítalo Savelli.

De acordo com a vítima, a moto levada é uma Honda CG 125 de cor verde, placa DEO9B18, que estava estacionada na calçada, no momento da ação. Informações apontam que o autor do furto seria um homem alto, vestindo moletom com capuz.

A vítima pede que qualquer informação que possa ajudar na localização do veículo seja repassada à polícia no 190 ( Polícia Militar)

Leia TambÃ©m