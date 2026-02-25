Moradores e comerciantes denunciam série de furtos na Vila Monteiro

Viatura Polícia Militar - Crédito: SCA

Moradores e comerciantes da Vila Monteiro, relatam uma sequência de furtos e invasões a residências e estabelecimentos comerciais na região da Rua Raimundo Correia, especialmente no trecho entre as ruas Dom Pedro e São Paulo.

De acordo com relatos enviados à reportagem, somente neste ano já foram registradas diversas ocorrências. Em 2025, segundo os moradores, o número de invasões teria sido “incontável”, gerando prejuízos materiais, transtornos e, principalmente, sensação constante de insegurança.

Uma das situações mais recentes envolve a invasão de uma casa que está à venda na região. Além disso, um morador afirma que teve o imóvel invadido duas vezes apenas neste ano. “Só na minha casa é a segunda vez esse ano. No ano passado foram mais de quatro vezes”, relatou.

A população pede reforço nas rondas, principalmente no período noturno e em horários considerados mais críticos pelos moradores.

Leia Também