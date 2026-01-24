Moradora de São Carlos registra BO após transferência errada via Pix não ser devolvida

Pix - Crédito: Agência Brasil

Uma moradora de São Carlos registrou boletim de ocorrência por apropriação indébita após realizar uma transferência bancária via Pix de forma equivocada e não conseguir o estorno do valor.

De acordo com o registro policial, o erro ocorreu na noite do dia 20 de janeiro, quando a vítima transferiu R$ 50,00 para uma chave Pix que não correspondia ao destinatário correto. Após perceber a falha, ela entrou em contato com sua instituição bancária, que informou não ser possível o cancelamento automático da operação, orientando que fosse tentada uma negociação direta com o recebedor.

No dia seguinte, a vítima conseguiu contato telefônico e por aplicativo de mensagens com o destinatário da transferência, que inicialmente reconheceu o recebimento do valor, mas posteriormente bloqueou a comunicação. Em nova tentativa, um familiar do recebedor atendeu a ligação e afirmou que repassaria o pedido.

Ainda segundo o boletim, após desbloquear a vítima nas redes de mensagens, o recebedor passou a fazer promessas de que realizaria o estorno, mas sem efetivar a devolução, mesmo após a confirmação dos dados bancários e a sugestão de solicitar o estorno diretamente junto à sua instituição financeira.

Diante da situação e após orientação jurídica, a vítima formalizou o registro da ocorrência junto à Polícia Civil, que deverá apurar os fatos.

