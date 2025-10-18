(16) 99963-6036
sábado, 18 de outubro de 2025
Fora de Circulação

Morador de rua procurado por furto é capturado pela PM em prédio abandonado na Vila Lutfalla

O homem foi encontrado por policiais militares em um imóvel desocupado e tinha um mandado de prisão em seu desfavor

18 Out 2025 - 08h48Por Flávio Fernandes
Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Um morador de rua de 37 anos procurado por furto foi capturado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (17), em prédio abandonado no bairro Vila Lutfalla, em São Carlos. 

Os policiais militares foram averiguar uma denuncia de uma possível tentativa de furto no imóvel, que fica na Rua Carlos Fleischmann. No local, a equipe encontrou o fugitivo e realizou a abordagem.

Durante verificação no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Na sequência, o homem foi levado para o Plantão Policial. 

O delegado tomou ciência e após o registro da ocorrência, o morador de rua foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

 

 

