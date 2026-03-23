Viatura PM plantÃ£o -

Um caso de furto, ameaça e violência doméstica foi registrado na manhã de domingo (22), em uma residência no bairro Jardim Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 32 anos, relatou que manteve um relacionamento com o autor, de 34 anos, por cerca de quatro anos, estando separados há aproximadamente dois meses.

Segundo o relato, o homem teria invadido a casa da vítima na ausência dela, retirando a dobradiça da porta para conseguir entrar no imóvel. No interior da residência, ele furtou um telefone celular.

Ainda conforme a ocorrência, a vítima conseguiu contato com o aparelho e foi atendida pelo próprio suspeito, que confirmou estar com o celular. Durante a ligação, ele teria feito ameaças, afirmando que iria agredi-la caso ela procurasse a polícia ou solicitasse o bloqueio do aparelho.

A vítima informou às autoridades que o homem vive em situação de rua e costuma permanecer nas proximidades da rodoviária. Ela também declarou temer por sua integridade física e solicitou medidas protetivas de urgência.

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